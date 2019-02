Opnieuw ebolacentrum aangevallen in oosten van Congo TVC

27 februari 2019

21u16

Bron: Belga 0 Gewapende aanvallers hebben woensdag opnieuw een ebolacentrum van Artsen zonder Grenzen in de Oost-Congolese stad Butembo aangevallen. Het centrum staat in brand en er is een vuurgevecht aan de gang met de veiligheidsdiensten, aldus de plaatselijke burgemeester. Zondag nog werd in Katwa, in de buurt van Butembo, ook al een ebolacentrum van Artsen zonder Grenzen aangevallen. De broer van een patiënt kwam daarbij om het leven toen hij probeerde te ontkomen.

Over de identiteit en het motief van de aanvallers zijn voorlopig nog geen details. Sinds de uitbraak van de ebola-epidemie in het oosten van Congo, afgelopen zomer, kregen gezondheidswerkers regelmatig te maken met wantrouwen en agressie. In de grensregio met Oeganda en Rwanda voerden gewapende milities regelmatig aanvallen uit op burgers en veiligheidsdiensten, wat de hulpverlening extra bemoeilijkte.

"Artsen zonder Grenzen betreurt de aanval", tweet de Congolese afdeling van de ngo. "We werken samen met het ministerie van Gezondheid om ons ervan te verzekeren dat alle patiënten, families en medewerkers veilig zijn. Velen van hen zijn gevlucht door de brand. De 14 bevestigde ebola-gevallen zijn nog altijd in het centrum."

"Na de aanval in Katwa hebben we beslist de veiligheid van deze gebouwen te versterken", aldus burgemeester van Butembo Sylvain Mbusa Kanyamanda. "Daarom is er nu een vuurgevecht tussen politie en aanvallers. Het Congolese leger is ontplooid om de situatie te beheersen. Omdat dit nog bezig is, kan ik voorlopig geen balans van de slachtoffers geven."

De ebola-epidemie heeft intussen al zeker 551 mensenlevens geëist. Het centrum van de epidemie is sinds enkele weken verschoven van Beni naar Butembo.