Opnieuw ebola-dode in Congo

13 april 2020

Bron: Belga 4 In Congo is een tweede ebola-overlijden vastgesteld in 48 uur tijd. Dat melden de Congolese gezondheidsautoriteiten. De epidemie zou normaal gezien morgen officieel voorbij worden verklaard.

Het gaat om een kind uit Beni, een stad in het oosten van de Democratische Republiek Congo. Daar dook vrijdag al een eerste nieuw geval van ebola op na 52 dagen zonder bevestigde besmettingen. Ook die patiënt, een man van 26 jaar, is intussen overleden.



Het overleden kind kwam in hetzelfde gezondheidscentrum als de 26-jarige man en deed de besmetting wellicht daar op. De Congolese gezondheidsdiensten hebben intussen 28 mensen geïdentificeerd die in contact stonden met de overleden patiënt.



Normaal gezien zou de ebola-epidemie in het land morgen officieel voorbij worden verklaard, maar dat zal nu niet lukken, zei WHO-directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus vrijdag al op twitter. Het officiële einde kan pas afgekondigd worden als er 42 dagen - of drie keer de maximale duur van de incubatieperiode van ebola - geen nieuwe besmettingen opduiken.

De ebola-epidemie brak in de zomer van 2018 uit. Sindsdien eiste de ziekte zeker 2.200 levens in Congo.

Congo wordt tegelijkertijd ook getroffen door het coronavirus. Zeker 20 mensen overleden er al aan de longziekte, op een totaal van 234 bevestigde gevallen. Het overgrote deel van de patiënten bevindt zich in de hoofdstad Kinshasa.

