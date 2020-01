Opnieuw duizenden Parijzenaars op straat tegen pensioenhervormingen SVM

04 januari 2020

19u24

Bron: Belga 0 In de Franse hoofdstad Parijs zijn opnieuw duizenden mensen op straat gekomen uit protest tegen de pensioenhervormingen van de regering. Ze eisen dat president Emmanuel Macron de hervorming annuleert.

Het protest tegen de plannen van de regering ging al zijn tweede maand in. Voorlopig is er echter nog geen oplossing in zicht.

Bij de spoorwegen leverde het ongenoegen over de hervormingen deze week een nieuw stakingsrecord op. Het vorige record (28 stakingsdagen) bij de SNCF dateerde van 1986-1987.

Cruciale week

Maandag start een belangrijke week die bepalend zal zijn voor het vervolg van het sociaal conflict. Dinsdag vindt er opnieuw overleg plaats tussen de regering en de vakbonden. Donderdag en zaterdag staan normaal gezien weer algemene stakingen op het programma.

Er werd vandaag ook nog onder meer in Marseille en Toulouse actiegevoerd.