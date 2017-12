Opnieuw duizenden mensen in Lima op straat tegen gratie voor ex-president Fujimori IB

Bron: Belga 0 EPA Duizenden mensen houden borden omhoog met overleden familieleden en vrienden die het slachtoffer werden van het bewind van ex-president Fujimori. In de Peruaanse hoofdstad Lima zijn vandaag opnieuw duizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de gratieverlening voor het voormalige autoritaire staatshoofd Alberto Fujimori, onder hen ook de nabestaanden van de slachtoffers van zijn regeerperiode.

Huidig president Pedro Pablo Kuczynski, die ervan beschuldigd wordt een politieke deal te hebben gesloten, moet van de manifestanten daarnaast opstappen. Het protest vond plaats onder massale politieaanwezigheid: meer dan 2.000 agenten stonden paraat.

De betogers - die volgens de Peruaanse televisie met 5.000 waren - scandeerden onder meer de slogan "Buiten PPK!", de initialen van president Kuczynski. Het huidige staatshoofd verleende Fujimori op kerstavond gratie "wegens humanitaire redenen". De oud-president, die een gevangenisstraf uitzat van 25 jaar voor schending van de mensenrechten en machtsmisbruik tijdens zijn presidentschap, werd afgelopen weekend nog opgenomen in het ziekenhuis wegens een lage bloeddruk en hartritmestoornissen.

AFP Een protestmars tegen de gratieverlening aan ex-president Fujimori.

Gezondheidsproblemen

Volgens een mededeling van Kuczynski vroeg Fujimori op 11 december zelf gratie aan wegens zijn gezondheidsproblemen en volgde de huidige president door gratie te verlenen de aanbeveling van een medische raad. Meteen staken echter geruchten de kop op dat Kuczynski een deal had gesloten met Alberto's zoon Kenji Fujimori, die enkele dagen voordien onverwachts de afzetting van het staatshoofd had vermeden.

Fujimori was van juli 1990 tot november 2000 president van Peru. Ondertussen zit hij al ruim tien jaar in de cel in de Peruviaanse hoofdstad Lima. De rechts-populist - een zoon van Japanse immigranten - werd onder meer veroordeeld voor zware schendingen van de mensenrechten en machtsmisbruik tijdens zijn tienjarige ambtsperiode.

EPA Duizenden mensen protesteren tegen de gratieverlening aan oud-president Fujimori.

AFP Police stand by as demonstrators march during a protest against the pardon of former Peruvian President Alberto Fujimori in Lima, on December 28, 2017. Peruvian President Pedro Pablo Kuczynski granted a humanitarian pardon Sunday to ex-president Alberto Fujimori, who has been hospitalized since Saturday and is serving a 25-year sentence for crimes against humanity. / AFP PHOTO / Ernesto BENAVIDES

REUTERS Voorstanders van de huidige president President Pedro Pablo Kuczynski prijzen juist zijn optreden.

