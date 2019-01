Opnieuw duizenden mensen de straat op in Belgrado IB

06 januari 2019

01u11

Bron: Belga 0 Voor de vijfde zaterdag op rij zijn in de Servische hoofdstad Belgrado duizenden mensen de straat opgetrokken om te protesteren tegen president Aleksander Vucic.

Aanleiding voor de betogingen was de brutale aanval op de voorzitter van Servisch Links, Borko Stefanovic, eind november in de Zuid-Servische stad Krusevac. De dader werd later opgepakt. De president veroordeelde de aanslag, maar de oppositie blijft hem verantwoordelijk stellen. Ze beschuldigt hem ervan dat Vucic met zijn agressieve retoriek tegen critici en oppositieleden een klimaat van geweld heeft geschapen.

Sinds 8 december komen elk weekend duizenden mensen betogen. Eerst ging het om aanhangers van links, maar zij kregen al snel de steun van studenten en kunstenaars.

“Servië staat op”

In Belgrado werden zaterdagavond zo'n 15.000 demonstranten geteld, ondanks de kou en hevige sneeuwval. Ze stapten naar het gebouw van de openbare omroep. Ook in enkele andere Servische steden zoals Kragujevac en Novi Sad kwamen mensen op straat.

"Servië staat stilaan op (...) we zullen met steeds meer zijn", verklaarde acteur Branislav Trifunovic, die beschouwd wordt als één van de leiders van de opstand.