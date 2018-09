Opnieuw duizenden manifestanten op straat in Chemnitz kv

07 september 2018

22u39

Bron: Belga 0 In Chemnitz zijn vanavond opnieuw duizenden mensen op straat gekomen, twee weken nadat in de Duitse stad gewelddadige protesten waren uitgebroken.

Volgens de politie kwamen 2.350 mensen opdagen voor een manifestatie van de rechts-populistische groep "Pro Chemnitz", terwijl ook ongeveer 1.500 tegenbetogers van "Chemnitz nazifrei" op de afspraak waren. De politie was massaal aanwezig, en de manifestaties zijn vreedzaam verlopen.

Nog in Chemnitz woonden ongeveer 5.000 mensen een openluchtconcert bij, waar de Negende Symfonie van Beethoven werd gespeeld. Het concert werd georganiseerd uit protest tegen xenofobie en geweld. Dinsdag verzamelden zich ook al zeker 65.000 mensen voor openluchtconcerten tegen extreemrechts.

In Chemnitz is er al dagenlang protest van extreemrechts, neonazi's en andere tegenstanders van het Duitse vluchtelingenbeleid. Eind augustus waren de betogingen ook uitgemond in rellen en in geweld op migranten. Aanleiding was een steekpartij in de stad, waarbij een 35-jarige Duitser werd doodgestoken. Een Iraakse en Syrische verdachte zitten daarvoor in de cel.

