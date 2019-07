Opnieuw duizenden betogers op straat in Hongkong kg

07 juli 2019

13u06

Bron: Belga 0 In Hongkong voeren duizenden betogers vandaag actie in de toeristische wijk Tsim Sha Tshui en aan het station waar de hogesnelheidstreinen uit continentaal China arriveren. Het is de eerste manifestatie van enige omvang sinds tegenstanders van de aan China getrouwe regering op 1 juli het lokale parlementsgebouw binnendrongen.

Hongkong, een speciale bestuurlijke regio binnen China, verkeert in een diepe politieke crisis. Duizenden mensen betogen er al weken tegen een wet die uitlevering aan China mogelijk maakt. De tekst is inmiddels opgeschort, maar het ongenoegen over het beleid van bestuurder Carrie Lam en de uitholling van de vrijheden in Hongkong blijft groot.



Voor het eerst sinds de invasie van het parlement zijn vandaag opnieuw duizenden mensen de straat opgegaan. Dat gebeurde in de wijk Tsim Sha Tshui, een populaire toeristische trekpleister in het continentale deel van Hongkong. Ze deelden onder meer brochures uit aan het hypermoderne treinstation van West Knowloon, dat de regio verbindt met de rest van China.



"We willen toeristen, inclusief toeristen uit het Chinese vasteland, tonen wat aan de gang is in Hongkong en we hopen dat ze onze visie zullen meenemen naar China", legde de 18-jarige Eddison Ng uit. De autoriteiten hebben de manifestatie van vandaag toegelaten, maar roepen ook op tot kalmte.

Vrijheden

In China wordt de informatie over Hongkong sterk gefilterd. Er wordt doorgaans enkel over de manifestaties bericht als ze uitdraaien op geweld. De betogingen zijn dan het resultaat van buitenlandse complotten om het land te destabiliseren, eerder dan een volksbeweging die de toenemende greep van Peking op de stad aanklaagt en democratische hervormingen eist.



In Hongkong geldt de Chinese wetgeving niet. Bij de overdracht van de Britse kolonie aan China in 1997 is onder de noemer "één land, twee systemen" gegarandeerd dat in het belangrijke financiële centrum vrijheden gevrijwaard worden die elders in het communistische land onbestaande zijn, zoals de vrijheid van meningsuiting.

