Opnieuw Duits tienermeisje (15) vermoord: mogelijke verdachte aangehouden

11 juni 2018

Opnieuw is in Duitsland een tiener om het leven gebracht. In Viersen, net over de grens bij Venlo, werd vandaag een vijftienjarig meisje van Roemeense afkomst in een park neergestoken. Ze overleed in een ziekenhuis aan haar verwondingen.