Opnieuw dorpen in Australië geëvacueerd door hevige natuurbranden

jv

02 december 2018

08u56

Bron: dpa

In het noordoosten van Australië zijn vandaag opnieuw twee dorpen geëvacueerd door de hevige natuurbranden in de regio. De staat Queensland kampt met 115 brandhaarden in een gebied zo groot als België.