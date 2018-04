Opnieuw doden door giftige alcohol in Indonesië, Buitenlandse Zaken waarschuwt ook Belgen FT

05 april 2018

Zeker 28 mensen zijn in de Indonesische hoofdstad Jakarta overleden na het drinken van een zelfgemaakte alcoholische drank. Die hadden ze bij een straattentje gekocht. Volgens de politie klaagden de slachtoffers eerst over misselijkheid waarna ze binnen een of twee dagen het leven lieten. Volgens lokale media arresteerde de politie inmiddels wel een man die de giftige drank in omloop zou hebben gebracht. In Indonesië is het zelf brouwen van drank lucratief omdat bier, wijn en sterkere dranken er relatief duur zijn. Vaak wordt daarbij methanol gebruikt. Ook het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt in zijn reisadvies voor lokaal gestookte dranken. "Gezien het stijgend aantal gevallen van dodelijke vergiftiging met methanol, is waakzaamheid geboden. Een vergiftiging met methanol kan zware gevolgen hebben voor de gezondheid en kan de dood met zich meebrengen. In Indonesië gaat het spijtig genoeg niet om geïsoleerde gevallen." Methanol wordt vooral aangetroffen in cocktails op basis van arak (een lokaal gestookte alcohol). "De Gili-eilanden, Bali en Lombok zijn de plaatsen waar wij afraden om dergelijk type cocktail of alcoholische drank te nuttigen."