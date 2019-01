Opnieuw dodelijk mijnongeluk in China: 21 doden kv

13 januari 2019

02u14

Bron: ANP, AD 1 In China zijn 21 mijnwerkers omgekomen toen een deel van een kolenmijn instortte in Shenmu, in het noordoosten van het land.

Het ongeluk gebeurde zaterdagmiddag in de Lijiagou steenkoolmijn van de Baiji Mining Co in de provincie Shaanxi. Op dat moment waren 87 mensen ondergronds aan het werk. De meesten konden veilig uit de mijn worden getakeld. Een onderzoek naar de toedracht van het ongeluk wordt ingesteld.

China is vandaag de dag de grootste steenkoolproducent en -consument, maar de mijnen worden als zeer onveilig ervaren.Slechte veiligheidsmaatregelen en onderhoud, ontbrekend toezicht en vriendjespolitiek bij lokale overheden maken elk jaar honderden slachtoffers. In 2017 berichtte staatspersagentschap Xinhua over 217 mijnongevallen met 375 dodelijke slachtoffers. Of daarmee alle ongevallen en slachtoffers gemeld zijn, is lang niet zeker.





In december vielen nog zeven doden en drie gewonden in de Chinese stad Chongqing toen een de verbinding tussen een aantal voertuigen in een mijnschacht afbrak, waardoor een van de voertuigen naar beneden stortte.