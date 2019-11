Opnieuw dode in Bolivia bij geweld tussen aanhangers van Morales en politie IB

14 november 2019

01u27

Bron: Belga 0 In het oosten van Bolivia is een 20-jarige man vandaag doodgeschoten bij botsingen tussen de aanhangers van de voormalige president Evo Morales en de politie. Dat meldt een arts. Daarmee is het dodental bij het geweld na de verkiezingen opgelopen tot acht.

Het slachtoffer "werd geraakt door een dodelijk schot" in het hoofd, vertelde arts Jhonny Guzman aan lokale media. Het incident vond plaats in het dorp Yapacani, niet ver van de stad Santa Cruz op zo'n 900 kilometer van hoofdstad La Paz.

Bolivia beleeft momenteel een zware politieke crisis. Het is in het Zuid-Amerikaanse land al weken onrustig als gevolg van de veronderstelde fraude bij de presidentsverkiezingen van 20 oktober. De 60-jarige Morales nam daarop afgelopen zondag gedwongen ontslag en vluchtte vervolgens naar Mexico, dat hem asiel had aangeboden. Daar sloeg hij een strijdlustige toon aan. Hij herhaalde dat hij het slachtoffer is van een “staatsgreep”.

Morales haalde ook uit naar de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), dat ernstige onregelmatigheden had vastgesteld bij de Boliviaanse verkiezingen. Hij verwijt de organisatie een “politiek besluit” te hebben genomen. “De OAS werkt voor het Noord-Amerikaanse rijk”, concludeerde hij.