Opnieuw dode gevonden na overstromingen in Spanje: Belgische trucker nog altijd vermist KVDS

28 oktober 2019

12u16

Bron: Twitter, El Caso 0 De Spaanse autoriteiten hebben mogelijk een van de vier personen teruggevonden die nog vermist zijn na de zware overstromingen van vorige week in Catalonië, in het noordoosten van Spanje. De man was verdronken. Bij de vermisten zou ook een Belgische trucker zijn.

Het was de brandweer zelf die zondag op Twitter meldde dat er een levenloos lichaam van een man gevonden was. Dat gebeurde door een groep van zo’n 30 manschappen die de rechteroever van de rivier Francolí in het plaatsje Pobla de Mafumet aan het uitkammen was.

Identificatie

Het is nog wachten op een officiële identificatie, maar vermoedelijk gaat het om een van de vier mensen die nog vermist waren na de zware regens van vorige week. De overstromingen eisten in totaal nu al drie doden. Zeker drie personen zouden nog altijd spoorloos zijn.





Bij de vermisten is vermoedelijk ook een Belgische trucker, die zijn voertuig in de buurt parkeerde en sinds vorige week woensdagavond geen teken van leven meer gaf. Dat melden lokale media. Daarnaast gaat het om een 69-jarige vrouw en haar 42-jarige zoon, van wie het vakantiehuisje wegspoelde in Vilaverd, op 30 kilometer van Tarragona.

Ook vandaag wordt verder gezocht door de brandweer. Daarbij zal gefocust worden op plaatsen waar getuigen meldingen deden.