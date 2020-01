Opnieuw demonstratie in Teheran tegen regering: “Ze liegen dat Amerika onze vijand is” HAA

12 januari 2020

12u59

Voor de tweede dag op rij wordt er betoogd in Teheran tegen de Iraanse regering. De demonstranten hekelen de manier waarop Iran is omgegaan met het neerhalen van de Oekraïense Boeing vorige week, waarbij 176 inzittenden omkwamen. Het regime ontkende eerst alle betrokkenheid, maar gaf gisteren toch zijn schuld toe.

De betogers verzamelen opnieuw bij de universiteit in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ze scanderen teksten als “Ze liegen dat Amerika onze vijand is, onze vijand is gewoon hier”.

Gisteren liep een herdenking voor de slachtoffers van de crash voor het eerst uit op demonstraties. Daarbij werd ook de Britse ambassadeur Rob Macaire gearresteerd. Die zei dat hij niets met de betoging te maken had en alleen bij de wake was geweest om de Britse slachtoffers te gedenken.



Volgens Reuters werd er ook in andere Iraanse steden betoogd. Demonstreren tegen de regering is uiterst zeldzaam in Iran.



De Amerikaanse president Donald Trump heeft via Twitter zijn steun betuigd aan de demonstranten. Opvallend: hij deed dat in het Perzisch, de officiële taal van Iran. Trump twitterde: “Ik sta aan jullie kant sinds het begin van mijn presidentschap en mijn regering zal aan jullie kant blijven staan. We volgen jullie protesten op de voet. Jullie moed is een inspiratie”, klonk het onder meer.