Opnieuw deelstaatverkiezingen in Duitsland: christen- en sociaaldemocraten wachten met klamme handjes resultaten af in Hessen Redactie

28 oktober 2018

06u51

Bron: Belga 0 Leggen de resultaten van de deelstaatverkiezingen in Hessen zondagavond nog maar eens een bom onder de coalitie van christen- en sociaaldemocraten in Duitsland, de zogenaamde 'GroKo'? De voortekenen zijn niet gunstig, want als de peilingen betrouwbaar blijken, blijven CDU en SPD in de hoek zitten waar de klappen vallen.

De CSU, de zusterpartij van bondskanselier Angela Merkels CDU, verloor twee weken geleden haar absolute meerderheid bij de deelstaatverkiezingen in Beieren. Een enorme klap als je weet dat de CSU in de zuidelijke Duitse deelstaat bijna niks anders dan absolute meerderheden gewoon geweest is.

Voor de sociaaldemocraten was de afgang compleet: ze verloren meer dan de helft van hun stemmenaantal en strandden op 9,7 procent, het slechtste resultaat ooit voor de partij bij een deelstaatverkiezing in Duitsland.

Afstraffing

In Hessen zwaaide de voorbije jaren een zwartgroene regering de scepter, een coalitie van CDU en de Groenen, onder leiding van minister-president Volker Bouffier, een vertrouweling van Merkel. De christendemocraten waren in de thuishaven van bankenmetropool Frankfurt in 2013 de grootste partij met ruim 38 procent van de stemmen. De partij zou die status behouden, weliswaar met een flink pak voor de broek van 12 procent minder stemmen.

Ook voor de SPD dreigt een nieuwe afstraffing. De sociaaldemocraten haalden vijf jaar geleden in Hessen, ooit een 'rood' bastion, nog ruim 30 procent. Nu zou dat volgens de peilingen nog maar een goede 20 procent zijn, een nachtmerrie voor topkandidaat Thorsten Schäfer-Gümbel, die al voor de derde keer een gooi doet naar het minister-presidentschap.

Merkel

Ook Angela Merkel zal met klamme handjes toekijken of Volker Bouffier standhoudt. Moet hij na vandaag zijn minister-presidentschap opgeven, dan wordt in CDU-kringen niet uitgesloten dat zij zich begin december op het partijcongres in Hamburg toch niet kandidaat stelt voor een herverkiezing als partijvoorzitter. En Merkel heeft altijd verklaard dat voor haar het kanselierschap en het partijvoorzitterschap hand in hand gaan.

Groen en extreemrechts

Maar bij elke verkiezing zijn er ook winnaars, en in Hessen lijken dat de Groenen te worden. De partij zette twee weken geleden in Beieren al een stevig resultaat neer, en heeft in de nationale peilingen de wind in de zeilen. In Hessen zou Groen boven de 20 procent scoren en zo (net als in Beieren) de tweede partij worden. Topkandidaat Tarek al-Wazir zou de coalitie met de CDU graag voortzetten, maar dat is onzeker omdat de winst van de Groenen niet lijkt te volstaan om het verlies van de christendemocraten te compenseren.

Wie ook profiteert van de neergang van de traditionele volkspartijen, is de extreemrechtse Alternative für Deutschland (AfD). De partij haalt zo'n 12 procent in de peilingen. Ze maakt dus haar intrede in het regionale parlement van Hessen en zou op die manier in alle zestien Duitse deelstaten vertegenwoordigd zijn.