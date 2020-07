Opnieuw dagrecord: 53.000 coronabesmettingen in VS RL

03 juli 2020

03u13

Bron: ANP, Belga 0 Het aantal besmettingen van het coronavirus in de Verenigde Staten is het afgelopen etmaal met een recordaantal van 53.069 toegenomen. Het is voor de derde keer op rij de grootste dagelijkse toename in de VS sinds de uitbraak van het virus, zo blijkt uit de laatste cijfers van de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore.

Donderdag werd het record ook al verbroken. Toen werden 52.898 nieuwe besmettingen geteld. De VS tellen ondertussen 2,73 miljoen besmettingen. Het aantal doden in de VS als gevolg van Covid-19 is gestegen tot 128.677.

Mondmaskers



Niet alleen de besmettingen nemen toe, op veel plaatsen in de Verenigde Staten zijn er ook weer meer ziekenhuisopnames. Dat is bijvoorbeeld het geval in de grote steden Houston (Texas) en Phoenix (Arizona).

Staten nemen daarom steeds meer nieuwe maatregelen in een poging om het virus in te dammen. In Texas heeft de Republikeinse gouverneur Greg Abbott de regels voor het dragen van mondmaskers verscherpt. De afgelopen dagen kwamen er in de staat meer dan 8.000 besmettingen bij. In Florida groeide het aantal besmettingen donderdag met ruim 10.000 in 24 uur.

Op 4 juli vieren de Amerikanen hun nationale feestdag. Dat gaat traditioneel gepaard met familiebijeenkomsten en grote bijeenkomsten voor vuurwerk. De autoriteiten vrezen voor de gevolgen daarvan op het aantal besmettingen.

