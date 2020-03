Opnieuw coronapatiënten per hogesnelheidstrein naar westen van Frankrijk gevoerd ttr

29 maart 2020

15u10

Bron: belga 0 In Frankrijk is zondag de grootste evacuatie-operatie van coronapatiënten vanuit het oosten van Frankrijk gestart. In totaal 36 coronapatiënten werden met twee hogesnelheidstreinen vervoerd naar het zuidwestelijke Nouvelle-Aquitaine, waar het coronavirus nog niet zo hard heeft toegeslagen.

De twee hogesnelheidstreinen vertrokken deze voormiddag uit de stations van Mulhouse en Nancy. De patiënten waren met ziekenwagens naar de stations gebracht. Het doel van de evacuaties is om de ziekenhuizen in de regio Grand Est te ontlasten. De hele regio is zwaar getroffen door het coronavirus. Zaterdag lagen er 3.777 mensen in het ziekenhuis. Van de 2.314 coronadoden in heel Frankrijk vielen er 757 in die regio.

"We moeten bedden vrijmaken, we moeten de reanimatiediensten lucht geven. Het aantal patiënten loopt nog altijd op", zo klonk het bij het regionale ziekenhuis van Metz. Donderdag werden al twintig patiënten per trein weggevoerd, en er worden onder meer ook helikopters ingezet om de regio te ontlasten. Er worden overigens ook patiënten geëvacueerd naar andere landen: Duitsland, Zwitserland en Luxemburg.

Vandaag raakte ook bekend dat in heel Frankrijk 220.000 bedrijven al tijdelijke werkloosheid hebben aangevraagd voor (een deel van) hun personeel. In totaal gaat het om 2,2 miljoen werknemers, zo kondigde minister van Werk Muriel Pénicaud aan.

Lees ook:

TIJDLIJN. Hoe een ‘mysterieuze longziekte’ in 111 dagen de wereld veranderde (+)

Waarom een 16-jarige toch sterft aan corona en een 89-jarige het virus overleeft (+)

Meer over Frankrijk