Opnieuw conflict in Italiaanse regering

IB

18 juli 2019

23u39

Bron: ANP

2

In de Italiaanse regering is opnieuw een conflict ontstaan, ditmaal over de benoeming van Ursula von der Leyen als voorzitter van de Europese Commissie. De Vijfsterrenbeweging (M5S) stemde daarmee in, de rechts-nationalistische Lega was faliekant tegen. De kwestie brengt de populistische coalitie in Rome andermaal aan het wankelen.