Opnieuw Chinese student met geweld ontvoerd in Canada kv

26 maart 2019

18u38

Bron: The Guardian, CBC 0 De Canadese politie is op zoek naar een Chinese universiteitsstudent die zaterdagavond door drie gemaskerde mannen in een wagen werd gesleurd, nadat ze hem meermaals aanvielen met een stroomstootwapen. Inmiddels is één verdachte opgepakt, maar van het slachtoffer is voorlopig nog geen spoor.

De 22-jarige student Wanzhen Lu kwam zaterdagavond omstreeks 18 uur lokale tijd samen met een vriendin toe in de parkeergarage van zijn appartementsgebouw in Markham, Ontario. Toen het duo naar de lift wandelde, sprongen drie mannen uit een volumewagen en één van hen viel Lu aan met een taser. Een vierde medeplichtige bleef achter het stuur zitten. De student probeerde zich te verzetten, maar kreeg meerdere stroomstoten toegediend en werd uiteindelijk in de auto gesleurd, die er vervolgens vandoor ging. Lu’s vriendin bleef ongedeerd achter, maar verkeert in shock.

De wagen kon gisteren na tips van het publiek teruggevonden worden. Voorlopig werd er nog geen losgeld geëist.



Ook over het motief tast de politie nog in het duister. De politie wil niet ingaan op de vraag of Lu’s verdwijning verband kan houden met een zwendel waarbij oplichters proberen losgeld te verkrijgen van families van jonge, kwetsbare Chinese studenten die in Canada verblijven. Daarbij werden al studenten in de Canadese steden Toronto, Montreal, Winnipeg en Calgary geviseerd.

Tekst gaat verder onder de foto.

Spoorloos

Vanmorgen werd een eerste verdachte gearresteerd. Het is echter nog onduidelijk of de 35-jarige man effectief bij de zaak betrokken is, er werd hem nog niets ten laste gelegd. Van Wanzhen Lu, die in Canada door het leven gaat als ‘Peter’, is voorlopig nog geen spoor. Via Twitter roept de politie de ontvoerders op om Lu vrij te laten en zichzelf aan te geven.

UPDATE - ARMED KIDNAPPING IN MARKHAM - A 35-year-old man from Toronto was arrested early this morning. To the suspects: The time is now to release Wanzhen LU unharmed, seek legal counsel and turn yourselves in! https://t.co/uc05TOa39M York Regional Police(@ YRP) link

De familie van Lu is vanuit China onderweg naar Canada. Jinxuan Zhang van het Chinese consulaat in Canada laat weten in nauw contact te staan met de politie en met Lu’s ouders.

Diplomatieke rel

De relatie tussen Canada en China is momenteel al erg fragiel. Beide landen zijn in een diplomatieke rel verwikkeld sinds de arrestatie van Meng Wanzhou, de financieel directeur van telecombedrijf Huawei, in opdracht van de VS. Sinds de arrestatie werden al twee Canadezen in China opgepakt. China voerde nog andere vergeldingsmaatregelen in: zo is het land ook gestopt met de import van Canadees koolzaad: een zware klap voor een van Canada’s belangrijke industrieën.