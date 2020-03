Opnieuw Chinese arts overleden die coronapatiënten behandelde: dit zijn de medici die stierven bij het bestrijden van het virus LH

03 maart 2020

15u07

Bron: The Daily Mail 0 Chinese media melden dat een 57-jarige arts in een ziekenhuis in Wuhan is overleden aan het coronavirus. Mei Zhongming was een collega van de begin februari overleden arts Li Wenliang, de klokkenluider eind vorig jaar als een van de eersten alarm sloeg over het virus. Zhongming is de 26ste medicus die sterft bij het bestrijden van het virus.

Zhongming werd deze middag Chinese tijd doodverklaard in het Jinyintan-ziekenhuis in Wuhan. Hij was gespecialiseerd in oogheelkunde sinds hij afstudeerde aan de universiteit in 1986. “Hij was zeer verantwoordelijk, zeer geduldig en voorzichtig met zijn patiënten, en leverde belangrijke bijdrages voor de ontwikkeling van zijn discipline”, aldus het ziekenhuis in een verklaring. “We betuigen onze oprechte deelneming bij het overlijden van Mei Zhongming en onze diepe sympathie voor zijn familie.”

Het ziekenhuis legde niet uit wanneer de 57-jarige arts de diagnose kreeg, maar volgens de nieuwssite thepaper.cn, die een anonieme arts in het ziekenhuis citeerde, werd de dokter midden januari besmet en verslechterde zijn toestand vanaf 11 februari.

In totaal zouden nu al 26 Chinese artsen en verplegers, die zich inzetten voor coronapatiënten, overleden zijn.

De bekendste arts was ongetwijfeld Li Wenliang (34), die eind december aan de alarmbel trok over de uitbraak van het virus. In een chatgroep voor studenten geneeskunde waarschuwde hij toen voor een nieuwe mysterieuze ziekte. Het bericht ging ook buiten de chatgroep een eigen leven leiden. Wenliang, die begin februari overleed, was een van de acht klokkenluiders die een noodkreet slaakten over het oprukkende virus.

Begin februari overleed ook een Chinese dokter die zich te pletter werkte in de strijd tegen het coronavirus. Song Yingjie (27) leidde een team dat op de snelweg controleerde of bestuurders en hun passagiers geen koorts hadden. De jongeman was sinds 25 januari haast non-stop aan het werk en overleed aan een hartaanval.

Afgelopen vrijdag overleed de amper 32-jarige dokter Zhong Jinxing die besloot op 26 januari als leidinggevende van een ziekenhuis in het Zuid-Chinese Hezhou om zelf mee in de frontlinie te gaan strijden tegen het virus. Volgens Chinese bronnen had ook Jinxing zich letterlijk doodgewerkt. Hij laat een vrouw en een dochtertje van zes na.

