Opnieuw Chinese arts in Wuhan gestorven aan coronavirus

09 maart 2020

17u36

Bron: Daily Mail 0 Dokter Zhu Heping, adjunct-directeur van de afdeling oogheelkunde in een ziekenhuis in Wuhan, is vandaag overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat meldt de Chinese staatskrant People’s Daily. Zijn dood wordt ook bevestigd door verschillende collega’s, zo bericht de krant. Zhu Heping is de vierde arts in het Wuhan Central Hospital die sterft bij het bestrijden van het coronavirus.

Volgens de Chinese staatskrant werd de 66-jarige Zhu ziek op 3 februari. Sindsdien was de arts in quarantaine geplaatst. Toen zijn gezondheidstoestand verslechterde, waarschuwde Zhu een van zijn collega’s op 18 februari. Een dag later werd er een infectie op zijn longen vastgesteld, waarop artsen beslisten hem van het Wuhan Central Hospital naar het Wuhan Union Hospital over te brengen. Sinds gisterenavond ging het almaar slechter met Zhu. Hij stierf uiteindelijk deze ochtend na verschillende mislukte reddingspogingen, meldt de krant. Vermoedelijk is Zhu in contact gekomen met een besmette patiënt, maar daarover bestaat nog onduidelijkheid.

Andere artsen

Dokter Zhu werkte op dezelfde afdeling als dokter Li Wenliang (34), die vorige maand op 7 februari stierf aan het coronavirus. Dokter Li was een van de klokkenluiders die een noodkreet slaakte over het oprukkende coronavirus. Li had in het ziekenhuis waar hij werkte met eigen ogen gezien hoe enkele patiënten ten prooi waren gevallen aan een onbekende ziekte en in quarantaine waren geplaatst. Vervolgens waarschuwde hij op 30 december in een chatgroep voor studenten geneeskunde voor een nieuwe mysterieuze ziekte. Het bericht ging ook buiten de chatgroep een eigen leven leiden, waarna Li niet veel later door de Chinese gezondheidsinspectie werd opgepakt.

Drie dagen later moest hij van de politie een verklaring ondertekenen over zijn “onwettig gedrag in verband met het verspreiden van geruchten online”. De gezondheidscommissie van Wuhan zag zich verplicht om diezelfde dag bekend te maken dat er 27 mensen besmet waren met een atypische vorm van longontsteking. Maar de ziekte was “te voorkomen en te controleren”, klonk het toen nog.

De twee andere oogartsen uit Wuhan stierven vorige week net als Zhu aan de gevolgen van het coronavirus. Dokter Mei Zhongming (57) kwam op 3 maart om het leven in het Jinyiantan-ziekenhuis van Wuhan. Twee dagen daarvoor stierf dokter Jiang Xuenqing (56) aan de gevolgen van het virus.

Risicogroep

Viroloog Marc Van Ranst zegt dat artsen en verpleegkundigen in de voorste linie staan in de strijd tegen het coronavirus. “Niet alleen bij ouderen en zieken is het risico op overlijden aan de gevolgen van het coronavirus groter. Ook ziekenhuispersoneel loopt een vergroot risico. Zij komen als eersten in contact met besmette patiënten”, vertelt Van Ranst. “Het is logisch dat ook zij tot de risicogroep behoren. Het maakt immers wel degelijk uit hoe vaak je aan het virus wordt blootgesteld. En dat niet alleen. Ook vermoeidheid speelt een rol. Chinese artsen werken vaak meer dan zestien uur per dag. Uitputting en het voortdurend vertoeven in een virusbeladen omgeving zorgen ervoor dat het risico op besmetting groter is.”

Van Ranst vermoedt dat het dodenaantal in de medische wereld nog zal oplopen. “Bovendien bestaat er geen vaccin tegen het coronavirus zodat gezondheidsmedewerkers prioritair ingeënt zouden kunnen worden”, klinkt het. “Ziekenhuispersoneel beoefent een beroep met risico’s en moet zo goed mogelijk beschermd worden tegen het coronavirus. Dat is een verantwoordelijkheid die we met z’n allen dragen”, gaat Van Ranst verder. “In China zijn ze behoorlijk goed uitgerust. Je moet maar naar de foto’s kijken van de situatie in Chinese ziekenhuizen. Op de beelden zie je witte beschermingspakken, mondmaskers en beschermingsbrillen. In ons land is dat helemaal anders. Veel huisartsen, apotheken en ook ziekenhuizen hebben een tekort aan mondmaskers.”

Gezondheidsinstituut Sciensano verduidelijkte eerder al dat mondmaskers dragen om jezelf te beschermen tegen het coronavirus weinig zin heeft. “Enkel voor patiënten die besmet zijn met het coronavirus en voor zorgpersoneel is zo’n masker nuttig. Daarom is het belangrijk dat mondmaskers voor hen beschikbaar blijven”, klinkt het nog.

Totaal

Het aantal coronabesmettingen in China blijft verder dalen. Het aantal mensen bij wie in China op zondag het coronavirus is vastgesteld, is lager dan op zaterdag. Het gaat om veertig mensen, tegenover 44 een dag eerder. Er zijn 22 nieuwe doden gevallen door het longvirus, dat is vijf minder dan een dag eerder.

Naast China vechten meer dan honderd landen tegen het coronavirus. Italië, Zuid-Korea, Japan en Iran zijn de zwaarst getroffen landen. In totaal stierven 3.892 mensen aan het coronavirus. Wereldwijd zijn inmiddels meer dan 110.000 besmettingen vastgesteld.

