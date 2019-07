Opnieuw Canadees aangehouden in China kv

14 juli 2019

01u39

Bron: CBC, Belga 0 Er is opnieuw een Canadese staatsburger aangehouden in China. Dat meldt Global Affairs, het Canadese ministerie van Buitenlandse Zaken, zonder in te gaan op de reden van de arrestatie.

“Global Affairs Canada is op de hoogte van de opsluiting van een Canadese burger in Yantai, China”, bevestigde een woordvoerder van het ministerie zaterdag. Hij voegde eraan toe dat er omwille van privacyredenen geen informatie kan verstrekt worden over de identiteit van het gearresteerde individu. Het consulaat verleent de persoon in kwestie bijstand, zegt hij verder.

Volgens een bron dicht bij het dossier is er geen aanwijzing dat de arrestatie verband houdt met de aanhouding van Michael Kovrig en Michael Spavor - twee Canadezen die al sinds december in de Chinese cel zitten omdat ze verdacht worden van misdrijven tegen de Chinese binnenlandse veiligheid. De Canadese overheid beschouwt die arrestaties echter puur als een vergeldingsmaatregel van China omdat Canada begin december 2018 op vraag van de VS Meng Wanzhou, de financieel directeur van Huawei, had opgepakt.



Global Affairs deelt niet mee of de recente arrestatie in Yantai verband houdt met de aanhouding van zeven buitenlandse leerkrachten vorige week in de Oost-Chinese stad Xuzhou. Zij zouden opgepakt zijn omwille van drugsgrelateerde feiten. Yantai ligt op zo'n 600 kilometer van Xuzhou.