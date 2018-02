Opnieuw busongeluk: 27 doden in Indonesië JM

10 februari 2018

17u12

Bron: Belga 2 Bij een zwaar verkeersongeval met een bus op het Indonesische eiland Java zijn zeker 27 doden gevallen. Er zijn ook 16 gewonden, meldt de lokale politie.

Het ongeval vond plaats in de regio Subang, in het westen van Java. Terwijl de bus een helling afdaalde, botste het voertuig tegen een motor. De bus, waarin minstens 40 mensen zaten, ging verschillende keren over kop.

De politie onderzoekt de omstandigheden van het ongeval, maar liet al weten dat de remmen van de bus mogelijk defect waren. De passagiers in de bus waren volgens de politie voornamelijk lokale toeristen.

Volgens deskundigen gebeuren er frequent verkeersongevallen in Indonesië, waar de bussen en treinen versleten zijn en slecht worden onderhouden. In juli 2017 vielen nog tien doden, onder wie een Oostenrijkse toerist en een kind van 12 jaar, toen een bus tegen een vrachtwagen botste.