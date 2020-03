Opnieuw bus van De Lijn belaagd in Hulst: automobilist slaat voorruit kapot, chauffeur spuit brandblusser op hem leeg Bas Bareman

05 maart 2020

11u28

Bron: PZC 20 Nederland Voor de tweede keer in een week tijd is een buschauffeur van De Lijn vlak over de grens in Hulst (Zeeuws-Vlaanderen) slachtoffer geworden van agressie. Een automobilist sloeg woensdagavond met een staaf de voorruit van de bus kapot. Hij is samen met een vrouw opgepakt. De Lijn gaat op de lijnen het toezicht door controleurs opvoeren.

De buschauffeur reed rond 20.00 uur over de Glacisweg in Hulst. Plots zag hij midden op de kruising een auto staan. De chauffeur kon de bocht daardoor niet maken. Uit de auto stapte een man die met een soort ijzeren staaf de voorruit van de bus kapot sloeg. De chauffeur pakte een brandblusser uit zijn bus, stapte de bus uit en spoot de brandblusser leeg in de richting van de man. Deze stapte hierop in de auto en vertrok met hoge snelheid.



Getuigen op straat bevestigden het verhaal aan de politie. Agenten namen een aangifte op van de chauffeur. Zijn verhaal wordt mogelijk ondersteund door camerabeelden van zijn dashcam, maar die worden nog onderzocht door de politie.



Agenten troffen rond 20.45 uur de auto met de inzittenden aan in de Rietstraat in Hulst. Het betreffen een man (40) uit Clinge en een vrouw (34) uit Terneuzen. Ze zijn overgebracht naar een politiecellencomplex. Over de aanleiding van het incident is nog niets bekend.

De aanleiding van het incident is onduidelijk, laat een woordvoerder van de Vlaamse openbaar vervoersmaatschappij weten: “Het kan gewoon baldadigheid zijn geweest of met een bedoeling. Zover we weten zaten de twee ook niet eerder die dag in de bus.” De Lijn verhoogt komende tijd het toezicht door lijncontroleurs op bussen in de regio Hulst.

Vorige week vrijdag werd een buschauffeur van dezelfde buslijn in Hulst neergestoken. Drie jongeren stapten toen in bij een bushalte aan de Zandstraat. Ze zochten ruzie met andere reizigers en sloegen op de ramen van de bus. De buschauffeur vroeg hen de bus te verlaten. Een van de jongeren pakte daarop een mes en stak de man in zijn borst. De man maakt het volgens De Lijn redelijk, maar hij is nog niet aan het werk.

