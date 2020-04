Opnieuw brug ingestort in Italië: zware tol vermeden dankzij lockdown door coronavirus avh

08 april 2020

12u24 168 In het Italiaanse Aulla, op zo’n 100 kilometer van Genua, is vanochtend een brug van een provinciale weg ingestort. Dankzij de lockdown door het coronavirus stonden slechts twee auto’s op de brug toen ze instortte en raakte slechts één persoon gewond. Dat melden Italiaanse media.



Volgens Italiaanse media bevonden zich slechts twee personen op de brug toen ze instortte. De ene bleef ongedeerd, de andere raakte lichtgewond nadat zijn voertuig door brokstukken werd geraakt.

Dankzij de lockdown reden veel minder mensen over de brug, waardoor een zwaardere tol vermeden werd. Op een normale weekdag rijdt er bijzonder veel verkeer over de brug.



Veel mensen pleitten sinds eind vorig jaar voor een sluiting van de brug nadat slecht weer de brug had beschadigd. Automobilisten hadden voortdurend geklaagd over talloze scheuren. De brug werd hersteld, maar toen volgde kritiek dat de reparatie niet voldoende was. Experts hadden elk gevaar voor de stabiliteit van de constructie uitgesloten en het stadsbestuur oordeelde dat het verkeer over de brug kon blijven rijden.

Aulla ligt zo’n honderd kilometer van Genua, waar op 14 augustus 2018 de grote Morandibrug instortte. Bij die ramp kwamen 43 mensen om het leven.