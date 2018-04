Opnieuw brand in Russisch winkelcentrum: al zeker één dode, minstens 600 mensen geëvacueerd TTR

04 april 2018

13u11

Bron: ANP, Belga 3 Door een brand in een winkelcentrum in Moskou is al zeker een dode gevallen. Volgens lokale media werden minstens zeshonderd mensen in veiligheid gebracht.

Een persoon zou in een ambulance onderweg naar het ziekenhuis zijn overleden. Drie brandweerlieden werden met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De brand is nu onder controle. Dat deelde de civiele bescherming van de Russische hoofdstad vandaag mee. Meer dan 20 mensen werden uit de vlammen gered.

Volgens de eerste vaststellingen is de brand op de speelgoedafdeling van het winkelcomplex 'Persej dlja detej' (Perseus voor Kinderen) in het oosten van de hoofdstad uitgebroken. De oorzaak van de brand, die op de vierde verdieping was ontstaan, is nog niet bepaald, klinkt het. Het complex was in 2009 open gegaan.

Het is voor de tweede keer in korte tijd dat Rusland wordt opgeschrikt door een brand in een winkelcentrum. Door een brand ongeveer anderhalve week geleden in Kemerovo kwamen meer dan zestig mensen om, vooral kinderen. Alle nooduitgangen waren geblokkeerd.

В Москве горит ТЦ «Персей для детей». По предварительным данным, пожар начался на четвертом этаже. О пострадавших пока не сообщается pic.twitter.com/o7iyCviGZN Лентач(@ oldLentach) link

В Москве горит ТЦ «Персей для детей» pic.twitter.com/8q5ORvyOyK — #MDK (@mudakoff) 4 april 2018