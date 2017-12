Opnieuw bosbranden in Californië: tienduizenden mensen geëvacueerd EB

14u16

Bron: ANP 0 REUTERS De Amerikaanse staat Californië is opnieuw opgeschrikt door een grote natuurbrand. Zo'n 27.000 mensen zochten noodgedwongen een veilig heenkomen, meldt de Los Angeles Times. Ook zitten zo'n 260.000 aansluitingen zonder elektriciteit.

Het vuur verwoestte volgens de krant tot dusver ongeveer 150 gebouwen, waaronder een groot appartementencomplex. De hulpdiensten trommelden honderden brandweerlieden op om de brand te bestrijden. De vlammenzee zou het gemeentehuis van Ventura tot op enkele honderden meters zijn genaderd.

Dode bij verkeersongeval

Zeker één persoon kwam tijdens de brand om het leven. Dat gebeurde door een verkeersongeval op een weg die vanwege de calamiteit was gesloten. Natuurbranden hadden in oktober ook al tot chaos geleid in Californië. Toen gingen zeker tienduizend gebouwen in vlammen op. Circa veertig mensen kwamen destijds om het leven.