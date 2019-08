Opnieuw bosbrand op Gran Canaria: luxehotel en vakantiehuis geëvacueerd kg

17 augustus 2019

20u44

Bron: ANP, Belga, La Vanguardia 2 Een nieuwe bosbrand op het Spaanse eiland Gran Canaria heeft er toe geleid dat een luxehotel op het vakantie-eiland werd geëvacueerd, slechts enkele dagen nadat hetzelfde gebied al werd getroffen door bosbranden. De autoriteiten melden dat naast het hotel ook de populaire bergpas Cruz de Tejeda en een vakantiehuis geëvacueerd zijn. Om hoeveel mensen het in totaal gaat, is niet bekend.

Volgens La Vanguardia is de brand begonnen in het Los Pajaritos-vallei, in de gemeente Valleseco. Door de brand op het Spaanse eiland zijn ook enkele wegen geblokkeerd. De autoriteiten dringen mensen erop aan om zo snel mogelijk het verbied te laten. De brandweer laat weten dat de bosbrand er niet goed uitziet vanwege "de lage temperatuur, wind en lage vochtigheid". Er zijn helikopters ingezet om de vlammen te bestrijden.



In de bergen van Gran Canaria waren vorige week ook al bosbranden. Toen zijn ongeveer duizend mensen geëvacueerd. De vlammen ontstonden toen hoogstwaarschijnlijk nadat iemand een soldeerbout had gebruikt. Een 55-jarige man is daar voor gearresteerd.