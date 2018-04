Opnieuw bombardementen op Syrische basissen: 26 doden en 60 gewonden lva

30 april 2018

01u56

Bron: Belga 8 In het centrum van Syrië zijn zondag opnieuw bombardementen uitgevoerd op militaire basissen. Dat melden de Syrische staatsmedia. Bij de aanval zijn zeker 26 mensen om het leven gekomen, volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk is.

Volgens het staatspersagentschap Sana werden "militaire stellingen" om 22.30 uur lokale tijd (21.30 uur Belgische tijd) met raketten bestookt in de gouvernementen Hama en Aleppo.

Het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) zegt dat een van de bombardementen werden uitgevoerd op de basis van de 47e Brigade nabij Salhab, ten westen van de stad Hama. Daar zijn ook Iraanse troepen gestationeerd. Daarnaast werd ook de militaire luchthaven bij Al-Nayrab, ten zuidoosten van de stad Aleppo, aangevallen.

Volgens het SOHR kwamen bij de aanval zeker 26 militairen om het leven. Onder hen bevinden zich vier Syrische soldaten, maar de meeste overleden strijders zouden de Iraanse nationaliteit hebben. Ook raakten een zestigtal mensen gewond.

Bronnen dicht bij de Syrische regering zeggen aan het Duitse persagentschap DPA dat ook luide explosies zijn gehoord op de Iraanse basis in Nahr al-Bared, 60 kilometer ten noordwesten van Hama.

Israël wordt verdacht

Wie verantwoordelijk is voor de bombardementen, is niet duidelijk. In sommige Syrische media wordt gehint op een Israëlische aanval. Dat land wordt door Syrië en bondgenoot Rusland al beschuldigd van de bombardementen van 9 april op de basis T-4 van de Syrische luchtmacht nabij Tiyas, in het centrale gouvernement Homs.

Volgens het Russische ministerie van Defensie zette Israël toen twee F-15's in om de luchtaanval, die aan minstens veertien Syrische en Iraanse militairen het leven kostte, uit te voeren. Israël zelf weigerde te reageren.

Chemische aanval op Douma

De aanval op T-4 kwam er minder dan 48 uur na de vermoedelijke dodelijke chemische aanval op Douma, de laatste rebellenenenclave in Oost-Ghouta in Syrië, die enkele dagen later door de Syrische regimetroepen werd ingenomen. Als vergelding daarvoor voerden op 14 april de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk bombardementen uit op meerdere Syrische doelwitten. De landen achtten het Syrische regime verantwoordelijk voor de aanval.

Meer over conflicten, oorlog en vrede