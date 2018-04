Opnieuw bloederig protest in Gaza: journalist en tiener (16) komen om, 1.354 gewonden HA

07 april 2018

09u09

Bron: AFP, Belga, DPA 0 Bij massale protesten in de Gazastrook zijn gisteren negen mensen omgekomen en 1.354 anderen gewond geraakt. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Onder de doden zijn een Palestijnse journalist en een 16-jarige jongen.

Volgens Israëlische legerautoriteiten waren er gisteren ongeveer 20.000 demonstranten. Ze staken autobanden in brand en gooiden met stenen.

Van de honderden gewonden, hadden 491 mensen schotwonden, aldus het Palestijnse ministerie.

Onder de doden zijn een zestienjarige jongen en een Palestijnse journalist. Verslaggever Yasser Mourtaja werkte voor het agentschap Ain Media in Gaza. Ook een andere Palestijn die gisteren gewond raakte, is ondertussen overleden. De dodentol van de confrontatie met het Israëlische leger is daarmee opgelopen tot negen.

Sinds het begin van de protesten ruim een week geleden kwamen in totaal al 31 Palestijnen om het leven. Palestijnse demonstranten begonnen op initiatief van de radicaal-islamitische Hamas met de protestacties, naar aanleiding van de zeventigste verjaardag van de stichting van de staat Israël.

De betogers hebben tentenkampen opgezet op enkele honderden meters van de grens met de bedoeling daar zes weken te blijven.

