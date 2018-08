Opnieuw blauwhelmen op Golanhoogten IB

04 augustus 2018

02u04

Bron: Belga 0 Voor het eerst in zes jaar patrouilleren er opnieuw blauwhelmen op de Golanhoogvlakte. Dat heeft een woordvoerder van de Verenigde Naties, Farhan Haq, bevestigd. Het gaat om de voortzetting van de vredesmissie sinds 1974 in de regio, UNDOF, waarvan de patrouilles in 2012 gestaakt werden door de Syrische burgeroorlog.

De Golanhoogten werden in 1967 door Israël grotendeels veroverd op Syrië en in 1981 ook geannexeerd. In 1974 werd een smalle bufferzone ingericht die bewaakt werd door UNDOF. In 2012 waren de blauwhelmen echter genoodzaakt om de zone te verlaten, omdat het aangrenzende gebied in Syrië door tegenstanders van de Syrische president Bashar al-Assad werd gecontroleerd. Het gaat om de zuidwestelijke provincie Quneitra, die de voorbije weken door de troepen van Assad weer werd ingenomen.

"Stapsgewijze terugkeer"

Rusland, Syriës grootste bondgenoot, had in de loop van donderdag laten weten dat opnieuw blauwhelmen hadden gepatrouilleerd op de Golanhoogvlakte, aan de zijde van Russische agenten. De VN bevestigden gisteren de terugkeer van de UNDOF-soldaten. Volgens Haq gaat het om een "stapsgewijze terugkeer" van de blauwhelmen op de Golanhoogten. "Het uiteindelijke doel is een volledige terugkeer voor UNDOF, als de omstandigheden dat toelaten", aldus de woordvoerder.

Israël vreest dat met de Syriërs ook strijdkachten van Iran - een bondgenoot van Syrië en de aartsvijand van Israël - rechtstreeks aan zijn verdedigingslijn zouden kunnen geraken. Om provocaties te vermijden, wil de Russische militaire politie aan de Syrische zijde van de bufferzone acht waarnemingsposten optrekken, zo kondigde de Russische vice-stafchef Sergej Roedskoj donderdag aan.