Opnieuw blauwhelmen beschuldigd van verkrachting

Bron: Belga 1 EPA Nigeriaanse blauwhelmen proberen de bevolking op Haïti te bedaren na een protest. Archieffoto. Er zijn opnieuw VN-blauwhelmen beschuldigd van verkrachting. Een jonge vrouw in de Centraal Afrikaanse Republiek zegt dat ze gedrogeerd en later verkracht werd door Mauritaanse blauwhelmen. Dat zeggen de Verenigde Naties en Amnesty International vandaag.

Het slachtoffer zou een meisje tussen 16 en 19 zijn en de feiten speelden zich af in Bambari, in het zuiden van het land. De soldaten uit het Afrikaanse Mauritanië maken deel uit van de Minusca-missie in CAR. Daar woedt al sinds 2013 een hevig burgerconflict tussen moslims en christenen.

Seksueel misbruik

Afgelopen zomer werden nog honderden blauwhelmen uit Congo Brazzaville gerepatrieerd na klachten van seksueel misbruik. Ze werden trouwens ook beschuldigd van brandstofsmokkel en een gebrek aan discipline.





In 2016 werden ook al 120 soldaten van hetzelfde contingent teruggestuurd na klachten van aanranding van meerdere slachtoffers, onder wie kinderen.