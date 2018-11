Opnieuw bijna 900 vluchtelingen en migranten gered voor Spaanse kust, voor steeds meer mensen komt alle hulp te laat ADN

23 november 2018

17u01

Ook nu de winter voor de deur staat, neemt het aantal vluchtelingen en migranten dat via de Middellandse Zee de oversteek naar Europa waagt niet af. Gisteren plukten de reddingsdiensten voor de zuidkust van Spanje 894 mensen vanop 18 verschillende bootjes.

Onder hen 44 minderjarigen en 112 vrouwen. Een zwangere vrouw die in het water was terechtgekomen toen haar boot in de problemen kwam werd nog gered, maar overleed onderweg naar het ziekenhuis. 13 van de 56 inzittenden van die boot zijn nog vermist.



Tot laat in de avond gingen de reddingsacties door in de straat van Gibraltar en de Alboranzee, het meest westelijke deel van de Middellandse Zee. De geëvacueerden -die vooral uit landen ten zuiden van de Sahara kwamen- werden overgebracht naar de steden Malaga, Motril en Almeria, en naar de exclave Melilla.



In het oog van de migratiestorm

Dit jaar is Spanje het voornaamste land van bestemming geworden voor migranten die vanuit Afrika Europa proberen bereiken - eerder was dat Italië.



Volgens de laatste balans van de VN-vluchtelingenorgansiatie IOM zijn dit jaar al 51.000 mannen, vrouwen en kinderen via die route naar Europa proberen komen. Dat zijn er drie keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar.



In november arriveerden per dag gemiddeld 120 asielzoekers. “Normaal wordt de stroom in deze tijd van het jaar minder, maar dat gebeurt nu niet in Spanje’’, aldus een woordvoerder van de IOM.

Meer migranten verdronken

De migranten nemen ook grotere risico’s door in kleinere en minder zeewaardige scheepjes de Middellandse Zee op te gaan, met alle gevolgen van dien. Zeker 631 mensen zijn dit jaar omgekomen toen ze via de zee Spanje probeerden te bereiken. Dat aantal is bijna drie keer zo groot als vorig jaar. De IOM noemt de situatie alarmerend.