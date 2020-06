Opnieuw bijeenkomsten tot 1.000 mensen toegestaan in Zwitserland HR

19 juni 2020

22u13

Bron: belga 0 Vanaf maandag zijn in Zwitserland weer bijeenkomsten toegestaan tot 1.000 mensen. Dat heeft de Zwitserse overheid vrijdag gemeld.

Momenteel mogen nog maximaal 300 mensen samenkomen in Zwitserland, maar vanaf maandag worden er dat dus 1.000. Toch zullen die nog niet zomaar bij elkaar in de buurt kunnen komen, want indien er een besmetting is, mag het aantal mensen dat opgespoord moet worden niet hoger liggen dan 300. Er zullen dus maatregelen gelden om dat te verzekeren, zoals het opdelen van de aanwezigen in groepen.

Ook zal de verplichte afstand die mensen moeten bewaren verlaagd worden van 2 meter naar 1,5 meter, en de avondklok voor cafés en restaurants zal opgeheven worden. In de cafés zullen mensen ook niet meer op hun stoel moeten blijven zitten. Vanaf zaterdag geldt er bovendien geen limiet meer voor het aantal deelnemers aan een politieke manifestatie, zolang ze een mondmasker dragen.

Zwitserland telt vandaag 31.134 bevestigde coronabesmettingen en 1.679 overlijdens. Het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens blijft al een hele tijd stabiel. Sinds 19 mei zijn er slechts 599 nieuwe besmettingen geregistreerd.

