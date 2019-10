Opnieuw betogingen in Libanon ondanks aangekondigde hervormingen kv

22 oktober 2019

17u57

Ondanks de aangekondigde hervormingen om de economische crisis in Libanon te milderen, zijn vandaag weer duizenden mensen straten en pleinen op gegaan. In de hoofdstad Beiroet kwamen betogers bijeen die een algemene staking uitriepen en die de hervormingsplannen van de regering duidelijk afwezen.

Premier Saad Hariri had gehoopt dat hij met de voorstellen een einde kon maken aan de sinds donderdag aanhoudende protesten en de bevolking tot kalmte kon brengen. De regering besliste maandag onder meer de wedde van ministers en parlementsleden te halveren. Bovendien zullen regeringsinstellingen gesloten of samengevoegd worden. Komend jaar zouden geen nieuwe belastingen geheven worden.

De betogingen legden het openbare leven in Beiroet gedeeltelijk lam. De voorbije dagen werden er barricades in straten in brand gestoken en werden wegen versperd. Het protest werd onder meer uitgelokt door de aankondiging van de regering dat voortaan een dagelijks tarief geheven zou worden op het gebruik van communicatiediensten als WhatsApp om te telefoneren.



Vandaag waren er minder betogers op straat dan de dagen ervoor en sommige straten waren weer open. Scholen en universiteiten zouden woensdag heropenen. Banken zullen gesloten blijven, deelde de Libanese vereniging van banken mee.