Opnieuw Belg (31) verdacht van spionage op militaire basis in Griekenland

07 augustus 2019

In Griekenland is, voor de tweede keer in enkele maanden, een Belg opgepakt op verdenking van spionage op een militaire luchtmachtbasis. De rugzaktoerist (31) verklaarde dat hij tijdens een wandeling verloren liep. In april werd op hetzelfde terrein ook al een Belg (26) opgepakt. Het duurde toen drie maanden voor hij het land mocht verlaten. "Je past in Griekenland maar beter op met wat je fotografeert", adviseert Buitenlandse Zaken.

De Belg werd volgens lokale media afgelopen vrijdag opgepakt door militairen op het schiereiland Pilion. Buitenlandse Zaken kan de arrestatie nog niet bevestigen. De Belg zou op het terrein van de luchtmachtbasis van Pliasidi rondgelopen hebben. Die heeft als belangrijkste taak om “dreigingen” te detecteren en is voorzien van grote radars en luchtafweergeschut.

Volgens zijn verklaring wilde de Belg het gebied doorkruisen van aan de Pagasitische Golf naar het oosten, waar de Egeïsche Zee ligt. Tijdens die wandeling liep hij verloren, waardoor hij per ongeluk op het militair domein terechtkwam.

De 31-jarige verscheen in de stad Volos al voor het gerecht. Uit onderzoek moet blijken of hij foto’s gemaakt heeft van de militaire installaties. Er zou alvast geen fototoestel in de Belg zijn rugzak gezeten hebben. Hij werd vrijgelaten in afwachting van zijn proces. Of hij in tussentijd het land mag verlaten, is niet duidelijk.

Drie maanden vast in Griekenland

Opmerkelijk is dat midden april op dezelfde plaats ook al een Belg werd opgepakt. Toen ging het om een 26-jarige wandelaar. Ook hij beweerde dat hij verdwaald was tijdens een wandeltocht. Bij hem werden toen wel foto’s aangetroffen van een radar en andere installaties van de luchtmachtbasis.

De twintiger werd toen opgepakt en vrijgelaten, maar mocht in afwachting van zijn proces het land niet verlaten. Het duurde drie maanden voor hij na tussenkomst van de Belgische ambassade naar huis mocht.

Opletten met fotografie

Buitenlandse Zaken adviseert toeristen om voorzichtig te zijn met wat ze fotograferen in Griekenland. “Zeker in de buurt van militaire installaties en de grenzen, zowel op land als op zee”, klinkt het. “Met opschriften aangekondigd verbod op fotografie in militaire gebieden dient minutieus te worden nageleefd, want overtredingen leiden vaak tot reële verwikkelingen en soms tot arrestaties. Ook sommige musea kijken streng toe op het nemen van foto’s, al dan niet met flash, voor zover daar een formeel verbod op bestaat.”