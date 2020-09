Opnieuw beelden opgedoken van politiegeweld in VS: zwarte man (41) "stikt met ‘spuugkap’ over hoofd” KVE

03 september 2020

11u53

Bron: The New York Times, BBC 6 In de staat New York is een zwarte man gestorven nadat agenten bij zijn arrestatie een kap over zijn hoofd hadden getrokken en hem minutenlang tegen de grond hielden. Het slachtoffer, Daniel Prude (41), kampte met psychische problemen, spuugde en zei dat hij besmet was met het coronavirus. Let op: de beelden zijn schokkend.



Het tragische incident speelde zich af in maart in Rochester, een stad met 210.000 inwoners aan de zuidelijke oever van het Ontariomeer. De bodycambeelden zijn nu vrijgegeven onder druk van de familie van het slachtoffer.

Daniel Prude kampte met geestelijke gezondheidsproblemen toen de politie hem op 23 maart in bedwang hield en een zogenoemde ‘spuugkap’ op zijn hoofd zette, bedoeld om agenten te beschermen tegen het speeksel of bloed van een gearresteerde wanneer deze zou spugen of bijten. De coronapandemie hield de wereld toen al in de ban.

Ik heb gebeld naar de politie zodat mijn broer hulp zou krijgen en niet om mijn broer te laten lynchen Joe Prude, broer van het slachtoffer

Het was de broer van Daniel Prude, Joe, die op 23 maart naar de politie belde omdat de man leed aan acute psychische problemen. “Ik heb gebeld zodat mijn broer hulp zou krijgen en niet om mijn broer te laten lynchen”, vertelde hij woensdag op een persconferentie. Mogelijk ging het hier ook om een geval van Excited Delirium Syndrome (EDS) of een psychose, meldt The New York Times, zoals wellicht ook het geval was in de zaak-Chovanec in ons land.

Daniel Prude, een magazijnmedewerker uit Chicago en vader van vijf kinderen, was op bezoek bij zijn broer toen het incident zich voordeed. Politiebeelden van de bodycams tonen de man die naakt door de straten aan het rennen was terwijl het licht sneeuwde. De video laat zien dat Daniel Prude onmiddellijk gehoorzaamde toen agenten ter plaatse kwamen en hem bevolen op de grond te gaan liggen, en zijn handen op zijn rug te leggen. Men kan hem horen zeggen: “Tuurlijk, zeker.”

“Stop met spugen”

Hij raakt echter geïrriteerd. Op een gegeven moment roept hij: “Geef me dat pistool. Geef me dat pistool”. Hij vloekt soms tegen de agenten en spuugt, maar hij lijkt voorts geen fysieke weerstand te bieden volgens de beelden. De man vertelde aan de agenten dat hij besmet was met het coronavirus, zo meldt BBC. En ze plaatsten vervolgens een ‘spuugkap’, gemaakt van gaasstof, over zijn hoofd.

Men ziet dan een agent met beide handen op het hoofd van Daniel Prude drukken en herhaaldelijk zeggen: “Stop met spugen en kalmeer.” Een andere agent legt een knie op zijn rug. Twee minuten later is hij opgehouden met bewegen en wordt hij stil, en merkt een agent op: “Hij voelt behoorlijk koud aan”.

Medici proberen hem te reanimeren vooraleer hij naar een ambulance wordt gedragen. Een week later, op 30 maart, wordt Daniel Prude van de beademing gehaald.

Spuugkappen worden in de Verenigde Staten al jarenlang gebruikt en dus niet alleen tijdens de pandemie om agenten te beschermen tegen bijtende of spugende arrestanten. Critici die zich tegen het gebruik ervan verzetten, zeggen dat ze vernederend zijn, paniek kunnen veroorzaken bij de gedetineerde en het moeilijker kunnen maken om op te merken of iemand ademhalingsproblemen heeft.

“Tragedie”

De advocaat van de familie verklaarde dat de reden waarom de zaak niet eerder openbaar werd gemaakt, was dat het “maanden” had geduurd voordat de politiebeelden werden vrijgegeven. In een verklaring noemde de procureur-generaal van de staat New York de dood een “tragedie” en zei dat er een onderzoek gaande was. De betrokken agenten zijn vooralsnog niet geschorst.

Volgens een autopsierapport dat een lokale krant kon inkijken, zou de dood zijn veroorzaakt door “complicaties van verstikking in de setting van fysieke dwang”. Het rapport maakte ook melding van PCP, een sterk hallucinogeen middel dat bij het slachtoffer werd aangetroffen, als complicatie.

Daniel Prude stierf twee maanden voor George Floyd omkwam na hardhandig ingrijpen van de politie in Minneapolis. Na zijn dood in mei werden wereldwijd manifestaties tegen racisme gehouden.

De spanningen in de VS zijn de afgelopen weken opnieuw opgelopen nadat Jacob Blake meermaals in de rug werd geschoten en verlamd raakte tijdens zijn arrestatie in Kenosha (Wisconsin) op 23 augustus, wat leidde tot gewelddadige protesten in de stad.

Woensdag kwamen mensen op straat in Rochester om de dood van Daniel Prude aan te klagen.

Woensdag kwamen mensen op straat in Rochester om de dood van Daniel Prude aan te klagen.



