Opnieuw arrestaties rond G7-top in Biarritz IB

26 augustus 2019

01u24

Bron: Belga, ANP 0 In de marge van de G7-top in de Franse badplaats Biarritz zijn gisteren negentien mensen gearresteerd, zeventien van hen zijn in hechtenis genomen. Dat bericht de Franse nieuwszender Franceinfo.

De arrestaties werden verricht in Biarritz en de naburige plaatsen Bayonne en Hendaye aan de Spaanse grens, waar zaterdag ook al ordeverstoringen waren geweest. In Bayonne zette de politie toen traangas- en waterkanonnen in tegen actievoerders die met stenen gooiden. 68 mensen werden die dag aangehouden, van wie ongeveer de helft op het politiebureau is vastgezet.

De Franse regering zet naar eigen zeggen 13.000 veiligheidstroepen in voor de top van de zeven belangrijkste industrielanden, die nog tot vandaag duurt.

