Opnieuw arrestaties in Duits bos dat plaats moet ruimen voor mijnbouw

17 september 2018

Bron: dpa

De politie heeft gisteren opnieuw veertien actievoerders gearresteerd die protesteren tegen de plannen om aan mijnbouw te doen in een oud bos in het westen van Duitsland. Vierduizend personen namen deel aan een betoging in het bos van Hambach. Acht personen, onder wie drie politieagenten, raakten daarbij gewond, zegt de politie.