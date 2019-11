Opnieuw arrestatie in onderzoek naar koelwagendrama in Essex ttr

22 november 2019

12u14

Bron: anp, Reuters 0 De Britse politie heeft een nieuwe arrestatie verricht in verband met de vondst van 39 doden in een vrachtwagen vorige maand in Essex. Het gaat om een 23-jarige Noord-Ier.

Met de arrestatie zitten nu dertien mensen vast in verband met de zaak, waarvan tien in Vietnam. Alle slachtoffers van het truckdrama, 38 volwassenen en een tiener, hebben de Vietnamese identiteit.

De vrachtwagen werd ontdekt op een industrieterrein in de plaats Grays, ten oosten van Londen, en was via Zeebrugge naar Engeland gekomen. De chauffeur van de truck, een 25-jarige Noord-Ier, werd direct gearresteerd. Een 23-jarige landgenoot die vermoedelijk de oplegger naar Zeebrugge bracht, zit ook vast.

De Britse justitie zoekt nog naar twee broers uit Noord-Ierland. De speurders willen met name de 40-jarige Ronan (alias Rowan) Hughes en zijn 34-jarige broer Christopher uit het graafschap Armagh verhoren. Zij worden gezocht in verband met doodslag en mensensmokkel. “Het is cruciaal voor ons onderzoek om de broers op te sporen en te verhoren”, verklaarde hoofdinspecteur Stuart Hooper van de politie in Essex die het onderzoek leidt.

LEES OOK: Terwijl 39 transmigranten stierven, redde grotere groep het wel (HLN+)

Bekijk ook: ‘Vrachtwagen maakte deel uit van konvooi’

Bekijk ook: ‘Vietnamese families op zoek naar vermiste kinderen’

Meer over Zeebrugge

Essex

Armagh

Ronan

Rowan

Noord-Ierland

Londen

Christopher