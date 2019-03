Opnieuw antisemitische actie in Frankrijk: herdenkingssteen omvergegooid TT

02 maart 2019

15u00

Bron: ANP 0 Een steen die herinnert aan de oude synagoge van de Franse stad Straatsburg is vernield. Agenten ontdekten vanochtend dat de steen omver is gehaald, melden Franse media.

Op de honderden kilo's wegende steen staat een tekst over de vernietiging van de oude synagoge door de Duitse bezetters in 1940. “Hier stond sinds 1898 de synagoge van Straatsburg, op 12 september door de nazi’s in brand gestoken en vernield.”

“Het lijkt te gaan om een nieuwe antisemitische daad, dit keer in het hart van Straatsburg”, zei de burgemeester van de Elzasser stad.



Hij sprak zijn zorgen uit over de kennelijke daad van Jodenhaat, nog geen twee weken nadat een elders in het gebied tachtig joodse graven werden beklad.

Meer over Straatsburg