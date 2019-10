Opnieuw antiregeringsprotesten in Colombia kv

17 oktober 2019

22u44

Bron: Belga 0 In de grootste drie steden van Colombia zijn vandaag duizenden arbeiders, leerkrachten en studenten op straat gekomen. Ze voerden actie tegen plannen van de regering die volgens hen hun sociale rechten ondermijnen. De betogingen vonden plaats in Bogota, Medellin en Cali. Op sommige plaatsen gingen de manifestaties gepaard met opstootjes.

"We keuren de arbeids- en pensioenhervormingen af die proberen om de door arbeiders behaalde rechten uit de weg te ruimen in het voordeel van financiële groepen", aldus vakbond CUT. Volgens haar wil de regering het aantal vaste contracten verminderen en de lonen verlagen. Daarnaast is ze er volgens de vakbonden op uit om het publieke pensioenfonds te privatiseren en de pensioenleeftijd op te trekken, wat president Ivan Duque heeft ontkend.

De studenten kwamen dan weer op straat omdat de regering haar belofte om het budget voor onderwijs op te krikken, niet nakomt. Daardoor komt de werking van de publieke universiteiten in het gevaar, luidt het.