Opnieuw Amerikaanse diplomaat op Cuba met mysterieuze ziekte lva

22 juni 2018

02u50

Bron: Belga 0 Op Cuba is na tien maanden opnieuw een Amerikaanse diplomaat geveld door een mysterieuze ziekte. Hij kampt met dezelfde symptomen die eerder al werden aangetroffen bij 24 Amerikanen op het communistische eiland. Dat heeft de woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Heather Nauert, donderdag gezegd.

"Het gaat om het eerste medisch bevestigde geval in Havana sinds augustus 2017. Het aantal getroffen Amerikanen ligt nu op 25", zegt Nauert. Nog een andere diplomaat werd recent teruggehaald uit Cuba voor medisch onderzoek, maar de resultaten daarvan zijn nog niet bekend.

De 24 diplomaten van de ambassade in de hoofdstad Havana, die eerder al getroffen werden, kregen tussen eind 2016 en midden 2017 na het horen van scherpe geluiden te maken met gehoorverlies, duizeligheid, slapeloosheid, en verlies van het gezichtsvermogen. Washington sprak toen van "akoestische aanvallen".

Geval in China

Ondertussen doken de mysterieuze symptomen ook al op in China. In mei kreeg minstens één medewerker van het consulaat in Guangzhou te maken met symptomen die volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken deden denken aan die van de sonische aanvallen op Cuba. Als gevolg daarvan werd begin deze maand een aantal diplomaten teruggeroepen uit China voor een uitvoerig medisch onderzoek.

Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo richtte eerder al een speciale taskforce op om de "onverklaarde gezondheidsincidenten" te onderzoeken.