Opnieuw alcoholverbod voor Amerikaanse troepen in Japan na dodelijk ongeval Joeri Vlemings

10u43

Bron: BBC 0 EPA De Amerikaanse luchtmachtbasis in Kadena op het Japanse eiland Okinawa. De Amerikaanse troepen in Japan mogen geen alcohol meer consumeren. Het verbod komt er nadat een militair gisteren met zijn truck op het eiland Okinawa inreed op een bestelwagen. De bestuurder daarvan kwam om. De Amerikaanse marinier bleek dronken achter het stuur te zitten.

Meer dan de helft van de Amerikaanse manschappen in Japan is gekazerneerd op het eiland Okinawa, waar het ongeval gebeurde. De lokale bevolking heeft het sowieso nooit zo begrepen gehad op de aanwezigheid van de ongeveer 26.000 Amerikaanse soldaten. De wrijvingen namen vooral toe sinds 1995, toen de militairen zich in groep vergrepen aan een twaalfjarig meisje. Vorig jaar zat het spel eveneens op de wagen na de moord op een Japanse vrouw, vermoedelijk gepleegd door een Amerikaanse ex-soldaat. Ook toen werd, naast een avondklok, een alcoholverbod ingevoerd.

De legerleiding bevestigde het ongeval en dat "alcohol mogelijk een rol heeft gespeeld". Volgens de Japanse politie had de bestuurder drie keer de wettelijke alcohollimiet in zijn bloed. Hij werd aangehouden voor onverantwoord rijgedrag met de dood tot gevolg.

De Amerikaanse legerleiding beval de militairen om op de basis of thuis te blijven en geen alcohol te drinken. Alle troepen in Japan zullen ook een verplichte cursus over risicobeheer, aanvaardbaar gedrag en verantwoord omgaan met alcohol moeten volgen.