Opnieuw acht migranten gered op Kanaal LH

25 november 2018

12u41

Bron: Belga 0 Acht onderkoelde migranten zijn in de nacht van zaterdag op zondag gered op het Kanaal op zo'n 19 kilometer van Sangatte in het noorden van Frankrijk. Volgens de maritieme autoriteiten probeerden ze de oversteek naar Groot-Brittanië te maken.

De acht waren aan boord van een opblaasboot toen ze rond 3 uur de Franse hulpdiensten contacteerden, zo blijkt uit een mededeling van de prefectuur voor Kanaal en Noordzee. De identiteit van de geredden is onduidelijk.

De hulpdiensten organiseerden een reddingsactie en vonden hen rond 5.20 uur. De migranten werden in de vroege ochtend in Boulogne-sur-Mer opgevangen door Franse brandweerlieden en overgedragen aan de grenspolitie.

De Franse kustwacht trok al aan de alarmbel omdat steeds meer mensen proberen het Kanaal over te steken in kleine bootjes. Achttien migranten werden onder dezelfde omstandigheden gered in de nacht van woensdag op donderdag. Zij hadden geprobeerd om met twee bootjes de oversteek te maken. Vrijdagmorgen werden acht mensen gered voor de kust van Dover, zaterdagochtend werden nog eens vijf mensen gered door de Franse kustwacht.

Meer over Kanaal