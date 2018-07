Opnieuw acht mensen bezweken aan enorme hitte in Japan ADN

18 juli 2018

17u37

Bron: ANP, Belga 6 De hitte wil maar niet wijken in Japan. Vandaag bezweken opnieuw acht mensen aan de enorme warmte die vele delen van het land in de greep houdt. Meer dan tweeduizend mensen belandden vandaag ook in het ziekenhuis omdat ze door de warmte onwel werden. Sinds vorige week de extreem hoge temperaturen hun intrede deden, stierven bijna 25 mensen aan de gevolgen ervan.

De nationale weerdienst waarschuwt de bevolking voor een "levensbedreigende situatie" in vele delen van het eilandenrijk. Het kwik stijgt soms tot 45 graden. Vooral bejaarden, maar ook kinderen lopen acuut gevaar. Onder de dodelijke slachtoffers bevindt zich een zesjarig jongetje, dat tijdens een schooluitstap flauwviel en later bezweek.

Jaar na jaar wordt de extreme zomerhitte een steeds groter thema in Japan. Veel experten vrezen dat het in de Japanse grootsteden weldra te heet wordt om er te kunnen leven. Schuld hieraan is de enorme massa beton, staal en asfalt, het verdwijnen van groene zones en waterplassen, de uitstootgassen van het verkeer en de miljoenen airco's. Alleen al vorig jaar werden volgens de brandweer meer dan 50.000 mensen tussen mei en september naar het ziekenhuis gebracht.

Ondertussen waarschuwen de weerdiensten dat de momenteel bijzonder zware hittegolf nog tot het eind van deze maand kan duren. Die houdt het land in zijn greep, kort nadat 220 mensen in het westen van Japan bij overstromingen en aardverschuivingen ten gevolge van overvloedige regenval om het leven kwamen.