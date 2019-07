Opnieuw aardbeving in de buurt van Athene

28 juli 2019

In de buurt van de Griekse hoofdstad Athene heeft vandaag een aardbeving plaatsgevonden die tot in de hoofdstad voelbaar was. Er zijn geen meldingen van schade of slachtoffers, aldus het Grieks geodynamisch instituut. Op 19 juli was er ook al een aardbeving met een magnitude van 5,3 in de buurt van Athene.