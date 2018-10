Opnieuw aanslag op NAVO-basis Afghanistan kv

23 oktober 2018

00u47

Bron: ANP 0 Op een militaire basis in de provincie Herat, in het westen van Afghanistan, is gisteren een Tsjechische soldaat om het leven gekomen toen een Afghaans commando het vuur opende op NAVO-troepen. Twee andere Tsjechen raakten gewond. Dit heeft het Tsjechische ministerie van Defensie bekendgemaakt.

De taliban heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. De NAVO-basis in het district Shindand ligt in een gebied waar de taliban sterk aanwezig is.

Het is de tweede aanslag door een talibaninfiltrant in korte tijd. Vorige week vielen op een basis in Kandahar meerdere doden toen een infiltrant begon te schieten na een bijeenkomst tussen Afghanen en Amerikanen. Daarbij kwamen onder meer een politiebaas en de regionale Afghaanse inlichtingenchef om het leven. Ook raakten de gouverneur van Kandahar en een Amerikaanse generaal gewond.