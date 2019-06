Opnieuw 6 pasgeboren baby’s dood in Tunesië, in nog geen 3 dagen tijd ADN

25 juni 2019

17u02

Bron: ANP 0 Het ministerie van Volksgezondheid in Tunesië heeft opnieuw een onderzoek gelast naar het overlijden van een aantal baby's. Ditmaal stierven in een ziekenhuis in de Noord-Tunesische stad Nabeul zes zuigelingen in nog geen drie dagen tijd.

Hoewel het volgens de overheid in eerste instantie in alle gevallen lijkt te gaan om een natuurlijke dood, wil ze toch dat wordt nagegaan of er geen fouten zijn gemaakt.

In maart veroorzaakte de dood van elf prematuren binnen 24 uur in een kraamkliniek in de hoofdstad Tunis veel onrust. Een bacteriële infectie, veroorzaakt door verontreiniging bij de bereiding van intraveneuze voeding, bleek de pasgeboren baby's noodlottig geworden. Later overleden er nog zeker twee. De verantwoordelijke minister stapte op wegens het drama, verscheidene topfunctionarissen van het ziekenhuis werden ontslagen.

Ooit was de gezondheidszorg de trots van Tunesië. Tegenwoordig klagen artsen en patiënten regelmatig over ernstige tekortkomingen door onder meer slecht management en financiële problemen.

