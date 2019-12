Opnieuw 50 migranten gered in Middellandse Zee NLA

21 december 2019

15u07

Bron: Belga 2 Het reddingsschip Ocean Viking heeft gisterenavond opnieuw een reddingsoperatie uitgevoerd, de tweede op één dag. Het pikte opnieuw zowat vijftig migranten op in de Middellandse Zee.

"Vijftig mensen, onder wie tien kinderen en een baby, zaten op een overbevolkte houten boot in onheilspellende weersomstandigheden in de buurt van Malta", zo tweetten de organisaties achter het reddingsschip, SOS Mediterranee en Artsen Zonder Grenzen, afgelopen nacht. "Allen bevinden zich nu veilig aan boord."

Daarmee is het aantal geredde migranten aan boord van de Ocean Viking gestegen tot 162. Eerder op vrijdag pikte de crew al 112 mensen op die zich op een leeglopende rubberboot voor de kust van Libië bevonden.

Reddingsschepen in de Middellandse Zee proberen migranten vaak aan land te brengen in Italië of Malta, maar moeten vaak dagenlang wachten voor ze daar de toestemming voor krijgen. Beide landen weigeren de laatste maanden vaak om hun havens open te stellen, tenzij andere landen van de Europese Unie ermee instemmen om een aantal migranten op te vangen.